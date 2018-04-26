Консолидированное мнение: СГК и "Росводоканал Барнаул" выбрали лучших и худших исполнителей коммуслуг в краевой столице

Рейтинг составлен на основе выборки, предварительно сделанной каждой компанией.

Лучшей компанией по итогам работы в январе-марте как энергетики, так и водоканал, единогласно назвали ООО "Жилищная коммунальная инициатива". Уровень собираемости платежей за услуги горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения у этой управляющей организации соответствует требованиям РСО.

В этой категории ресурсоснабжающие организации больше не нашли пересечений. Однако энергетики СГК выделили в числе надежных партнеров еще и ООО "Коммунальная инициатива", ООО УК "Инициатива", ООО "Фирма ПЖЭТ-2", ООО "Коммунальная перспектива", ООО "Центр жилищно-коммунального развития" и МУП "ЖЭУ №30" г. Барнаула, ООО "ЖЭК "Петровское". Все эти компании в срок и в полном объеме перечисляют энергетикам плату за полученные горячую воду и тепло.

Игорь Холодков,

директор теплосбытового подразделения СГК в Барнауле:

- Из раза в раз список наших добросовестных партнеров становится все стабильнее. Эти компании управляют довольно внушительным количеством многоквартирных домов, и жителям, выбравшим их услуги, беспокоиться не о чем. Наверняка и в ведении иных хозяйственных вопросов у них порядок.

"Росводоканал Барнаул" в числе надежных партнеров назвал ООО "Комм-Сервис", ООО УК "Маяк" и ООО УК "ЖЭУ №47 Строитель".

В части определения компаний-аутсайдеров, которые не отличаются платежной дисциплиной, СГК и "Росводоканал Барнаул" нашли больше пересечений. В список худших УК попали ООО "Трест", ООО "УК "Ренессанс" и ООО "УК "Проспект". В части собираемости платежей за тепло эти компании не превышают планку в 63,7%, 75,4% и 74,9% соответственно. За услуги холодного водоснабжения и водоотведения процент платежей еще ниже: 72,7%, 67,2% и 61,6%.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":