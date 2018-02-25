Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия". Контактный зоопарк "Страна Енотия" переезжает в ТРЦ GALAXY. Фото: Архив контактного зоопарка "Страна Енотия".

"Нам мало страны, и мы переезжаем на остров! - говорят в "Енотии".

Теперь на третьем этаже ТРЦ GALAXY откроется новый большой контактный зоопарк "Мадагаскар" со множеством милых животных, от самых простых кроликов и черепах до самых экзотических попугаев, лори, пауков и змей.

Здесь будет много места для веселых игр, а 24 февраля 2018 года "Мадагаскар" приглашает на грандиозное открытие. В 14:30 гостей будут встречать уникальные животные, аниматоры, призы и подарки, а также ростовые куклы животных, которые устроят большой танцевальный флешмоб.

Приходите!

Контактный зоопарк "Мадагаскар" ТРЦ GALAXY , пр-т Строителей, 117, 3 этаж Телефон: 573-733

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