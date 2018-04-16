Форекс — глобальный обменник или полноценный финансовый рынок И что такое Форекс по-русски

— Сергей, расскажите, пожалуйста, что такое внебиржевой рынок Форекс? Чем занимаются компании Форекс-дилеры? На чем зарабатывают?

— Проще всего это объяснить на примере обменного пункта. Есть некая валюта — доллар, евро, еще какая-нибудь. Цена покупки этой валюты в обменном пункте немного выше цены продажи. Условно, вы можете купить доллар по 58 рублей, а если захотите продать его обратно, то у вас его возьмут по 56. Собственно, вот эта разница и есть заработок обменника. Фактически, Форекс-дилер — это посредник между клиентом и глобальным валютным рынком.

С некоторыми поправками логика обменного пункта применима и к Форекс-дилеру. Принципиальная разница в том, что в обменном пункте вы можете купить только то количество валюты, на которое у вас есть средства. А Форекс-дилер предоставляет клиенту так называемое плечо. Поэтому на 2 000 рублей вы можете приобрести целую 1 000 долларов.

Помимо этого, у Форекс-дилера — спред (то есть разница между ценой покупки и продажи валюты) измеряется не рублями (а это несколько центов), а тысячными и десятитысячными долями цента.

— Какие финансовые инструменты предоставляет компания своим клиентам?

— Согласно требованиям российского Центробанка — 28 валютных пар, то есть наиболее популярные мировые валюты. При этом хотелось бы отметить, что из–за жесткого регулирования ЦБ мы не предлагаем контракты на разницу в стоимости (например акций, нефти или металлов) или криптовалюты. Подчеркну, что это пока. Вполне возможно, что ЦБ несколько смягчит регулирование и в будущем мы сможем предложить нашим клиентам больше привлекательных инструментов.

— Насколько важно наличие лицензии у Форекс-дилера? Что это означает для клиента?

— Это крайне важно! Дело в том, что в иностранной юрисдикции ни Центробанк, ни правоохранительные органы России не могут защитить права инвесторов. Просто не имеют таких полномочий. Если клиент перевел деньги в некую иностранную организацию, невозможно разобраться в том, что именно там происходит.

В России же нарушение прав инвестора де-факто невозможно. Стоит многослойная правовая защита. В нашей стране она, без преувеличения, лучшая в мире. Сохраняется вся информация: котировки, сделки, даже IP-адреса. Деньги клиента отделены от денег самой компании и хранятся на отдельных же счетах. Все поставщики ликвидности определены законодательно списком. Нелицензированный дилер ничего этого гарантировать не может.

Кроме максимальной корректности работы российского Форекс-дилера нужно отметить систему страхования счетов. Все счета, открываемые в российской компании, полностью застрахованы, независимо от объема средств на счете. То есть, если с дилером что-то случится: отзыв лицензии или банкротство — клиенты получат обратно свои деньги в полном объеме.

Это достигается за счет механизма взаимного страхования. Есть некий общий фонд (пул), в который все российские Форекс-дилеры отчисляют часть средств. Если с одним из участников что-то произойдет — остальные участники российского рынка возьмут на себя его обязательства перед клиентами.

— Кто ваши клиенты: в основном новички или профи?

— Группа компаний TeleTrade существует с 1994 года, представлена в 26 странах мира, поэтому клиенты очень разные. Конечно, большинство новых клиентов — это новички на валютном рынке. В России вообще уровень проникновения брокерских счетов очень низкий, порядка 1% от всего населения. В Европе это порядка 20%, в США — около 70%. То есть у нас приток происходит за счет людей, которые раньше никогда не торговали на финансовых рынках.

Тем не менее, есть не очень большое количество профессиональных трейдеров, людей, которые хорошо разбираются в предмете и делают выбор в пользу компании из-за торговых условий, удобства работы и других факторов.

— Насколько это рискованный вид бизнеса для компании и для клиента?

— Наша бизнес-модель мало отличается от обычных брокерских операций. Только брокер зарабатывает на комиссии, а мы — на спреде, поскольку заключаем сделки на международном рынке от своего имени. Нам непринципиально, торгует клиент в плюс или в минус, для нас главное, чтобы он торговал, а мы зарабатывали на разнице цены покупки и продажи. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы клиент торговал долго, месяцами и годами. Собственно, отвечая на ваш вопрос, скажу, что наши риски довольно невелики.

С точки зрения клиента, он максимально защищен, я уже говорил об этом раньше. При этом надо понимать, что существуют риски, связанные не с бизнесом компании как таковым, а с самой природой финансовых рынков, торговые риски. И тут на первое место выходит вопрос финансовой грамотности. Клиент должен понимать, что он делает на рынке, зачем, правильно ли он управляет своими средствами и так далее.

— Отсюда неизбежно следует следующий вопрос. Что делать с низким уровнем финансовой грамотности в России?

— Просвещать население, других путей нет. Мы со своей стороны предлагаем множество способов повышения финансовой грамотности. Это и методическая литература, онлайн-курсы, очные курсы в наших офисах и офисах наших представляющих партнеров по всей стране.

Мы считаем, что финансовой грамотности необходимо учиться с юного возраста, это действительно нужные любому человеку знания. Поэтому наша компания совместно с государственными органами участвует в разработке вопросов для олимпиады по финансовой грамотности среди школьников. Работы пока очень много, но прогресс есть, и это обнадеживает.

Среди глобальных социальных проектов компании — конкурс финансовой журналистики "Рублевая зона". Ведь именно перед журналистами стоит задача образовывать, доносить верную информацию и понятно рассказывать о сложном. А финансы не терпят небрежного отношения.