Корейские болельщики махали российским флагом на соревнованиях фигуристов в олимпийском Пхенчхане

Корейские болельщики на Олимпийских играх 2018 года приветствовали наших фигуристов российским триколором во время короткой программы одиночного разряда в командных соревнованиях, пишет Life.ru.
Российский флаг - на фигурном катании. Его принесли корейцыhttps://t.co/kqsUJalBUf pic.twitter.com/pf82DFcL4U— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 9 февраля 2018 г.
Напомним, что МОК запретил демонстрировать во время Олимпийских игр в Пхенчхане флаг нашей страны.
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