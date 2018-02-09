Корейские болельщики махали российским флагом на соревнованиях фигуристов в олимпийском Пхенчхане

Сегодня, 15:57.
Спорт

Корейские болельщики на Олимпийских играх 2018 года приветствовали наших фигуристов российским триколором во время короткой программы одиночного разряда в командных соревнованиях, пишет Life.ru.

Флаг России.
Флаг России. Фото: Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

Напомним, что МОК запретил демонстрировать во время Олимпийских игр в Пхенчхане флаг нашей страны.

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