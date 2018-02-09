Корейские болельщики махали российским флагом на соревнованиях фигуристов в олимпийском Пхенчхане

Корейские болельщики на Олимпийских играх 2018 года приветствовали наших фигуристов российским триколором во время короткой программы одиночного разряда в командных соревнованиях, пишет Life.ru.

Российский флаг - на фигурном катании. Его принесли корейцыhttps://t.co/kqsUJalBUf pic.twitter.com/pf82DFcL4U — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 9 февраля 2018 г. Напомним, что МОК запретил демонстрировать во время Олимпийских игр в Пхенчхане флаг нашей страны.