Косатка научилась смешно имитировать человеческую речь

Вчера, 20:55.
Жизнь

Питомица морского парка во Франции, 16-летняя косатка Вики, научилась воспроизводить человеческую речь.

Сотрудники МЧС спасают косатку Вилли.
Сотрудники МЧС спасают косатку Вилли. Фото: 65.mchs.gov.ru.

А именно, копировать, например, такие слова, как hello ("привет"), bye bye ("до свидания") и считать до трех, сообщает Guardian.

Также косатка может подражать длительности и тональности человеческой речи.

Исследователи высоко оценивают коммуникативный потенциал Вики, и считают, что не за горами тот день, когда с питомицей можно будет завязать небольшой "разговор", пишет "РГ".

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