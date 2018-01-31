Косатка научилась смешно имитировать человеческую речь

А именно, копировать, например, такие слова, как hello ("привет"), bye bye ("до свидания") и считать до трех, сообщает Guardian.

Также косатка может подражать длительности и тональности человеческой речи.

Исследователи высоко оценивают коммуникативный потенциал Вики, и считают, что не за горами тот день, когда с питомицей можно будет завязать небольшой "разговор", пишет "РГ".