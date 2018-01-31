"Космическая афера": похищено полмиллиарда рублей, выделенных на модернизацию МКС

Следователи установили, что еще в 2010 году был заключен госконтракт между Федеральным космическом агентством и "РКК Энергия" на сумму 3,3 млрд рублей, предусматривающий модернизацию бортовых систем станции и наземного контура управления российского сегмента МКС.

Предприятие "Меркурий", возглавляемое Александром Поляковым, было включено в список соисполнителей по госконтракту. Эта фирма, в частности, должна была модернизировать установки по измерению зон радиовидимости антеннами станции и исследовать взаимное влияние элементов конструкции пилотируемых аппаратов и МКС в процессе сближения и причаливания.

Как установило следствие, более 500 млн рублей из полученных средств было похищено руководством ЗАО "Меркурий". Затем эти деньги обналичили и распределили между участниками аферы.

Возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере).