"Космическая афера": похищено полмиллиарда рублей, выделенных на модернизацию МКС

МВД возбудило ряд уголовных дел о хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает "Росбалт".
Следователи установили, что еще в 2010 году был заключен госконтракт между Федеральным космическом агентством и "РКК Энергия" на сумму 3,3 млрд рублей, предусматривающий модернизацию бортовых систем станции и наземного контура управления российского сегмента МКС.
Предприятие "Меркурий", возглавляемое Александром Поляковым, было включено в список соисполнителей по госконтракту. Эта фирма, в частности, должна была модернизировать установки по измерению зон радиовидимости антеннами станции и исследовать взаимное влияние элементов конструкции пилотируемых аппаратов и МКС в процессе сближения и причаливания.
Как установило следствие, более 500 млн рублей из полученных средств было похищено руководством ЗАО "Меркурий". Затем эти деньги обналичили и распределили между участниками аферы.
Возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере).
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