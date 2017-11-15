Космическая катастрофа: астрофизик рассказал о столкновении планеты-странника с Землей

Американский астрофизик Сяолэй Чжан допустил, что распад суперконтинента Родиния вызван столкновением Земли и планеты-странника, пишет Lenta.ru.
Столкновение могло произойти примерно 750 миллионов лет назад, когда начался распад Родинии. Предполагаемый район удара экзопланеты с кратоном (древней платформой), по оценкам ученого, пришелся на плато Колорадо.
Его площадь в 337 тысяч квадратных километров позволила исследователю оценить параметры планеты-странника, которая по массе и размерам сравнима с Марсом.
К катастрофе привело прохождение Солнечной системы через один из галактических рукавов Млечного Пути. Вероятно, что первоначально планета-странник возникла вблизи одной из звезд, которая затем взорвалась как сверхновая.
Факт
Гипотетический суперконтинент Родиния возник около 1,1 миллиарда лет назад и представлял собой единый участок суши, окруженный водой (океаном Мировия).
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