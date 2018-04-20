Космический апрель пройдет в ТРЦ "Арена"

Сегодня, 14:11.
Потребитель

21 апреля День Космических скидок в ТРЦ "Арена"!

Иллюстрация: архив ТРЦ "Арена".

Магазины торгового центра делают скидки до 80%, а языковой лагерь Sun Shine разыграет путевку на смену лета 2018. Это две недели незабываемого отдыха, плюс живой английский в живом общении. Ритм космического праздника задает фитнес-клуб Gold Start.

Сбор гостей — в 14.00 на 4-м этаже ТРЦ "Арена", зона фудкорта.

Языковой лагерь Sun Shine.
Языковой лагерь Sun Shine.
Языковой лагерь Sun Shine.
Языковой лагерь Sun Shine.
Языковой лагерь Sun Shine.
Языковой лагерь Sun Shine.
Языковой лагерь Sun Shine.
Языковой лагерь Sun Shine.

Список партнеров мероприятия:

1. GLORIA JEANS:
  • Суперскидки до 80% на выделенный ассортимент.
  • Дисконтная карта в подарок при любой покупке.
  • Дисконтная карта позволяет приобретать товары в магазине "Глория Джинс" со скидкой 10% на новую коллекцию, и в неделю Дня Рождения владельца карты и его детей - скидку 25%.
2. Магазин обуви "ALBA":
  • До 23 апреля скидка 25% на новую коллекцию SS 2018.
  • Скидка  50% на ассортимент "весна" и "зима".
3. Магазин детской одежды "Алиса"

 Скидка 40% на весь ассортимент.

4. Фитнес клуб премиум класаа "GoldStart"

Скидка на карту полного дня 12 месяцев PLatinum 12 от 30% до 40%.

5. Салон дверей "SilverDoors"

Скидка 50% на монтаж дверей.

6. Торговая сеть "Секунда" отдел "Часы"

Скидка на часы от 20% до 50%.

7. Магазин "Декатлон"

Скидка до 20% на определенные модели.

8. Свадебный салон "Айвори"

Скидка 30% на всю коллекцию свадебных и вечерних платьев.

9. Салон мягкой мебели "Savat"

 Скидка до 15%.

10. Магазин детской одежды "ШАЛУНЫ"

Скидки от 20% до 50%.

11. Отдел детской одежды "Беби Хеппи"

Скидка 50% на весь ассортимент.

12. Essential- мультибрендовый магазин модной одежды из Италии (2-й этаж)

Скидки до 40% на все коллекции.

 13. Отделы "Салон Связи", "Диксис", "Мегафон"
  • Скидка 5% при покупке оригинальных аксессуаров (Samsung).
  • Скидка 10% при покупке аксессуаров.
  • Бонусная карта Dикис номиналом 500 рублей.
14)  Магазин детской одежды для мальчиков "Золотая рыбка"

Скидка 30%.

Организатор Акции: ТРЦ "Арена". Акция действительна 21.04.18 г. Подробные условия Акции уточняйте у Организатора

На правах рекламы

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров