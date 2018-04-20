Космический апрель пройдет в ТРЦ "Арена"

21 апреля День Космических скидок в ТРЦ "Арена"!
Магазины торгового центра делают скидки до 80%, а языковой лагерь Sun Shine разыграет путевку на смену лета 2018. Это две недели незабываемого отдыха, плюс живой английский в живом общении. Ритм космического праздника задает фитнес-клуб Gold Start.
Сбор гостей — в 14.00 на 4-м этаже ТРЦ "Арена", зона фудкорта.
Список партнеров мероприятия:
- Суперскидки до 80% на выделенный ассортимент.
- Дисконтная карта в подарок при любой покупке.
- Дисконтная карта позволяет приобретать товары в магазине "Глория Джинс" со скидкой 10% на новую коллекцию, и в неделю Дня Рождения владельца карты и его детей - скидку 25%.
- До 23 апреля скидка 25% на новую коллекцию SS 2018.
- Скидка 50% на ассортимент "весна" и "зима".
Скидка 40% на весь ассортимент.
Скидка на карту полного дня 12 месяцев PLatinum 12 от 30% до 40%.
Скидка 50% на монтаж дверей.
Скидка на часы от 20% до 50%.
Скидка до 20% на определенные модели.
Скидка 30% на всю коллекцию свадебных и вечерних платьев.
Скидка до 15%.
Скидки от 20% до 50%.
Скидка 50% на весь ассортимент.
Скидки до 40% на все коллекции.
- Скидка 5% при покупке оригинальных аксессуаров (Samsung).
- Скидка 10% при покупке аксессуаров.
- Бонусная карта Dикис номиналом 500 рублей.
Скидка 30%.
Организатор Акции: ТРЦ "Арена". Акция действительна 21.04.18 г. Подробные условия Акции уточняйте у Организатора