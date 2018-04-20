Космический апрель пройдет в ТРЦ "Арена"

Магазины торгового центра делают скидки до 80%, а языковой лагерь Sun Shine разыграет путевку на смену лета 2018. Это две недели незабываемого отдыха, плюс живой английский в живом общении. Ритм космического праздника задает фитнес-клуб Gold Start.

Сбор гостей — в 14.00 на 4-м этаже ТРЦ "Арена", зона фудкорта.

Список партнеров мероприятия:

1. GLORIA JEANS: Суперскидки до 80% на выделенный ассортимент.

Дисконтная карта в подарок при любой покупке.

Дисконтная карта позволяет приобретать товары в магазине "Глория Джинс" со скидкой 10% на новую коллекцию, и в неделю Дня Рождения владельца карты и его детей - скидку 25%.

2. Магазин обуви "ALBA": До 23 апреля скидка 25% на новую коллекцию SS 2018.

Скидка 50% на ассортимент "весна" и "зима".

3. Магазин детской одежды "Алиса" Скидка 40% на весь ассортимент.

4. Фитнес клуб премиум класаа "GoldStart" Скидка на карту полного дня 12 месяцев PLatinum 12 от 30% до 40%.

5. Салон дверей "SilverDoors" Скидка 50% на монтаж дверей.

6. Торговая сеть "Секунда" отдел "Часы" Скидка на часы от 20% до 50%.

7. Магазин "Декатлон" Скидка до 20% на определенные модели.

8. Свадебный салон "Айвори" Скидка 30% на всю коллекцию свадебных и вечерних платьев.

9. Салон мягкой мебели "Savat" Скидка до 15%.

10. Магазин детской одежды "ШАЛУНЫ" Скидки от 20% до 50%.

11. Отдел детской одежды "Беби Хеппи" Скидка 50% на весь ассортимент.

12. Essential- мультибрендовый магазин модной одежды из Италии (2-й этаж) Скидки до 40% на все коллекции.

13. Отделы "Салон Связи", "Диксис", "Мегафон" Скидка 5% при покупке оригинальных аксессуаров (Samsung).

Скидка 10% при покупке аксессуаров.

Бонусная карта Dикис номиналом 500 рублей.

14) Магазин детской одежды для мальчиков "Золотая рыбка" Скидка 30%.

Организатор Акции: ТРЦ "Арена". Акция действительна 21.04.18 г. Подробные условия Акции уточняйте у Организатора