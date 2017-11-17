Зачем барнаульцы подбирают бездомных животных и во сколько это обходится

Эта кошка ищет дом. Передержка Ольги Диденко. Фото: vk.com/olga.didenko. Эта кошка ищет дом. Передержка Марины Алферовой. Фото: Марина Алферова в vk.com. Эта кошка ищет дом. Передержка Ольги Диденко. Фото: vk.com/olga.didenko. Этот кот ищет дом. Передержка Марины Алферовой. Фото: Марина Алферова в vk.com. Эта кошка ищет дом. Передержка Ольги Диденко. Фото: vk.com/olga.didenko. Эта кошка ищет дом. Передержка Марины Алферовой. Фото: Марина Алферова в vk.com. Эта кошка ищет дом. Передержка Марины Алферовой. Фото: Марина Алферова в vk.com. Эта кошка ищет дом. Передержка Марины Алферовой. Фото: Марина Алферова в vk.com. Эта кошка ищет дом. Передержка Марины Алферовой. Фото: Марина Алферова в vk.com. Эта кошка ищет дом. Передержка Марины Алферовой. Фото: Марина Алферова в vk.com. Эта кот ищет дом. Фото: Марина Алферова в vk.com.

Ольга Диденко и Марина Алферова неравнодушны к бездомным животным с детства. "Профессионально" женщины занимаются передержкой с 2012 года.

— Что побудило вас стать волонтером?

Марина Алферова:

— Осознание того, что я могу помочь бездомным животным, реально и гуманно уменьшая количество их на улице — стерилизуя и пристраивая в добрые руки.

Ольга Диденко:

Ольга Диденко.

— Сначала это были единичные случаи, а подобранцы оставались у нас дома. Однажды заметила беременную кошечку в подвале. Пришлось взять ее домой. Котят мы раздали. Потом коллега взяла себе и маму-кошку. Тогда я поняла, что животных можно пристраивать.

Я не могу пройти мимо. Особенно жалко тех, кто жил в доме, доверял людям, а потом оказался на улице. Вижу такого и понимаю, что в мире у него сейчас никого нет, кроме меня.

— Сколько у вас животных на данный момент?

Марина Алферова:

— Сегодня в моем доме живут 24 питомца и два на кураторстве. Это, кстати, небольшая цифра: у многих волонтеров есть свои мини-приюты, где по 100-200 животных. В основном я беру кошек и изредка щенят. Один раз взяла взрослого пса, так 7 лет уже мой.

Ольга Диденко:

— Сейчас у нас 7 кошек дома. Но двое своих. Это те подобранцы, с которыми мы не в силах расстаться. На передержке сейчас одна взрослая кошка и четыре котенка-девочки, которых мы выловили в нашем подвале. Если бы мы этого не сделали, буквально через полгода количество кошек там утроилось бы.

— Много ли денег уходит на содержание и лечение животных?

Марина Алферова:

Марина Алферова.

— Невозможно предугадать. Минимум — это питание, наполнитель, вакцинации, глистогонка плюс стерилизации. У меня на здоровую кошку с момента поступления на передержку сразу уходит около 2000 рублей. Волонтеры с опытом умеют сами снимать швы и имеют скидку у некоторых ветеринаров. Это ценник с учетом всех этих моментов. Операция стоит от 900 рублей. Если это мелкий котенок или животное выпускается в подвал при наличии кормилиц, то делают операцию без снятия швов, это подороже. Для собак ценник выше — в зависимости от веса процедура обойдется 2000-3500 рублей.

Ольга Диденко:

— Суммы бывают очень разными. В среднем, чтобы забрать животное с улицы, требуется около 3 тысяч рублей. Эта обработка от паразитов, обязательная кастрация/стерилизация, прививки. Если животное болеет, то верхней границы суммы нет. Спасение животных — дорогое удовольствие. Иногда приходится обращаться за помощью к друзьям. Многие меня поддерживают, помогают в крайних ситуациях. Но все же я стараюсь справляться сама.

— Кому вы отдаете своих животных, а кому отказываете?

Марина Алферова:

— Пристраиваю по договору, предусматривающему ответственность обеих сторон. Это содержание на определенных условиях, возможность возврата куратору животного.

Хочу, чтобы был человек с душой. Иногда звонят: "Нам кошку, любую — лишь бы мышеловка была". Таким в вежливой форме отказываю. Мои не едят мышей, только придушат. Но если встречаются надежные люди, которым нужно отпугивать мышей в доме, я не против.

Ольга Диденко:

— Есть стандартные вопросы для потенциальных хозяев. Держали ли вы раньше животных, чем планируете кормить, готовы ли лечить, если заболеет, что будет, если изменятся ваши жизненные планы, не окажется ли животное опять на улице. Никто не отменял простую интуицию. Никогда не отдам животное грязному, неопрятному либо пьющему человеку.

— Сколько времени находится животное на передержке, прежде чем его забирают новые хозяева?

Марина Алферова:

— Многие животные живут на передержках по нескольку лет из-за особенностей содержания, ну или просто до часа встречи со своими людьми. Среди тех, кто уже не пристраивается, две слепых. Одну молодушку, правда, пытаюсь пристроить, но у нее еще и другие проблемы есть, и пока не было по ней ни одного звонка, а я ее обожаю. Кошки возрастные, беззубые — те тоже уже мои.

Ольга Диденко:

— Время пребывания на передержке тоже разное. Малышей обычно разбирают быстро. А взрослые животные могут сидеть долго. Самая первая наша кошка ждала свою хозяйку почти год. А мой рекорд — 15 минут. Нашли котика в мороз, занесли домой, накормили, сфотографировали и выложили в интернет. Оказалось, он потерян. Его хозяева ищут и сильно переживают. Они тут же приехали за своим питомцем.

— Как вы думаете, почему их выбрасывают?

Марина Алферова:

— Версий озвучивают много. На самом деле, просто изначально берут и даже покупают животных бездумно, не осознавая того, что это ответственность, затраты. Реальных случаев аллергии, например, и именно на животных, единицы. К сожалению, медикам из-за сложности определения типа аллергена легче рекомендовать убрать из дома питомца, и люди соглашаются.

Но аллергия — не повод обрекать животное на верную смерть.

Ольга Диденко:

— Конечно, это безответственность и стереотипы. Как правило, животное оказывается на улице, когда начинает создавать проблемы своим хозяевам. Это может быть болезнь, линька, "весенние песни", переезд, рождение ребенка, аллергия.

Многие считают, что кошка в состоянии прожить на улице. Это у них называется "выпустить". Я всегда предлагаю задуматься: когда человек станет старым и больным, начнет мешать своим родственникам, надо ли выпустить такого старика, например, в лес? Ну, будет там ягоды собирать. Проживет как-то. Вот только так поступить с человеком — преступление. А животные беззащитны, не имеют ни прав, ни голоса. Они могут только броситься в ноги прохожим и плакать, прося помощи. Дай бог, чтоб на их пути оказался милосердный человек. Людям кажется, что мне нравится подбирать кошек. Это не так. Меня радует то, что я спасла жизнь. Я вовсе не люблю тратить деньги, убирать за больными, не спать ночами от их криков. Я делаю это потому, что никто не готов сделать это вместо меня для этого конкретного котенка.

Для желающих взять в дом питомца и помочь "передержке"

Передержка Марины Алферовой

Страница Ольги Диденко

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