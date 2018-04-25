Коварная макака отомстила обидчику за дурацкую шутку

В Китае обезьяна расцарапала туристу лицо за то, что тот столкнул ее в воду.
Мужчина подкрался к макаке-резусу, которая мирно сидела на перилах моста, и подтолкнул ее в пруд, сообщает Daily Mail.
Но животное не растерялось и мгновенно выскочило из воды, чтобы погнаться за обидчиком. Пытаясь спастись от обезьяны, мужчина забежал в храм, но это не помогло — на выручку макаке пришел еще один соплеменник.
Вместе они вцепились в горе-шутника и изрядно поцарапали ему лицо и руки. Обезьяны в конфликте не пострадали, пишут "Известия".
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