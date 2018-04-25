Коварная макака отомстила обидчику за дурацкую шутку

Мужчина подкрался к макаке-резусу, которая мирно сидела на перилах моста, и подтолкнул ее в пруд, сообщает Daily Mail.

Но животное не растерялось и мгновенно выскочило из воды, чтобы погнаться за обидчиком. Пытаясь спастись от обезьяны, мужчина забежал в храм, но это не помогло — на выручку макаке пришел еще один соплеменник.

Вместе они вцепились в горе-шутника и изрядно поцарапали ему лицо и руки. Обезьяны в конфликте не пострадали, пишут "Известия".