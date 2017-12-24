Коварные хитрости студентов, списывающих со шпаргалок

Шпаргалки — это зло. Если поймают, то бед не оберёшься. Хотя некоторые преподаватели считают, что если человек написал "шпору", он хотя бы что-то прочитал по теме. Но вот приносить их с собой на экзамен не советуют. А ведь несут. И некоторые подходят к этому весьма креативно!

Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Креативные шпаргалки. Фото: trinixy.ru. Источник