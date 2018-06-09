Украинцы обвинили Россию в использовании климатического оружия

Засушливую погоду в Киеве должны были сменить обещанные синоптиками дожди, но прогноз погоды внезапно изменился.
Многие украинцы усмотрели в этом причастность российских климатологов.
Успокаивать соотечественников пришлось метеорологу Наталье Диденко, сообщает "Федеральное агентство новостей". Она обратилась к "поклонникам теории российского климатического оружия" в Facebook. По словам Диденко, "подлый заговор российских преступных климатологов" с метеоцентрами Запада не мог бы осуществиться так быстро — всего за сутки.
9 июня киевлянам пообещали теплую и ясную погоду, отмечает "Утро.ру". Согласно прогнозу синоптиков на Gismeteo, дождь пройдет в Киеве за ближайшие две недели только 12 июня. Остальное время в городе ожидается ясное небо или переменная облачность, без осадков, пишет ura.ru.
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