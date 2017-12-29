Краски ярче с каждым Новым годом!

Химики-технологи завода "НОВА" из года в год создают качественные и удобные в работе материалы, совершенствуют рецептуры, чтобы каждый клиент мог воплотить задуманные решения, реализовать любые дизайнерские идеи в интерьере. Благодаря слаженному производственному процессу жителям Алтайского края доступно более 80 наименований отделочных материалов, позволяющих преобразить ваш дом!

Встречай Новый 2018 год с яркими и качественными красками местного производителя отделочных материалов! Найти материалы завода "НОВА" можно во всех крупных строительных магазинах города и края!

ООО "Завод отделочных материалов НОВА" желает ярких идей, легкого ремонта и сговорчивых соседей!



Подробную информацию о всех линейках продукции завода ТМ "ОПТИМАлка", ТМ "AquaNova", ТМ "AquaNova Decor" можно узнать на сайте компании www.nova-lkm.ru или по телефону горячей линии 8-800-775-24-25.