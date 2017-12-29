Краски ярче с каждым Новым годом!

Декабрь – время подводить итоги уходящего 2017 года. Одним из значительных событий для Завода отделочных материалов "НОВА" стало расширение ассортимента производимой продукции.
Пополнилась линейка декоративных материалов ТМ "AquaNova Decor": фактурное покрытие "Рельеф", декоративная штукатурка "Марракеш", декоративное покрытие "Мокрый шелк" и финишное декоративное покрытие "Лессирующий состав", которые помогут создать неповторимый интерьер вашего дома. В ассортименте появились необходимые в любом ремонте герметики европейского качества, по доступным ценам ТМ "AquaNova".
Химики-технологи завода "НОВА" из года в год создают качественные и удобные в работе материалы, совершенствуют рецептуры, чтобы каждый клиент мог воплотить задуманные решения, реализовать любые дизайнерские идеи в интерьере. Благодаря слаженному производственному процессу жителям Алтайского края доступно более 80 наименований отделочных материалов, позволяющих преобразить ваш дом!
Встречай Новый 2018 год с яркими и качественными красками местного производителя отделочных материалов! Найти материалы завода "НОВА" можно во всех крупных строительных магазинах города и края!
ООО "Завод отделочных материалов НОВА" желает ярких идей, легкого ремонта и сговорчивых соседей!
Подробную информацию о всех линейках продукции завода ТМ "ОПТИМАлка", ТМ "AquaNova", ТМ "AquaNova Decor" можно узнать на сайте компании www.nova-lkm.ru или по телефону горячей линии 8-800-775-24-25.