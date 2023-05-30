Красочная Индия, «неоархаика» и непрекращающееся творчество. Что мы знаем о барнаульской художнице Ларисе Пастушковой

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Лариса Пастушкова — один из ведущих авторов направления «неоархаика», которое стремительно развивается в Сибири последние 30 лет.
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Лариса Пастушкова обучалась мастерству в художественных студиях Барнаула, рисовальных классах при Московском художественном институте им. В. И. Сурикова, Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина, а также ездила в Монголию, Индию и Европу.
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Лариса Пастушкова стала членом Союза художников России в 1979 году.
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За время работы в Алтайском книжном издательстве с 1972 по 1980 год Пастушкова иллюстрировала более 30 книг.
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С 1974 года Лариса Пастушкова приняла участие в более 130 краевых, зональных, всероссийских, всесоюзных и международных выставках. И провела более 30 персональных.
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Картины Пастушковой находятся во многих музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Также 60 ее работ хранятся в Художественном музее Алтайского края.
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Поездка в Индию в 1990 году положила начало красочной, объемной и до сих пор непрекращающейся серии произведений Пастушковой. В 2011 году выставка ее картин об Индии стала частью культурной программы визита официальной делегации Алтайского края в индийский штат Керала и прошла в городе Тривандрум.