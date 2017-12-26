Красота на все сто: выбираем косметику для праздничного макияжа

На витрине – признанные лидеры косметики, в том числе профессиональные средства для парикмахерских и косметических салонов. Давайте разберемся поподробнее, а чтобы не быть голословными, рассмотрим белорусскую косметику со всех сторон.

Во-первых, вся она производится на оборудовании от известных европейских производителей. Во-вторых, полностью соответствует всем техническим и законодательным нормам, требованиям стандарта СТБ ISO 9001–2009 и международным стандартам ISO 14001–2005. В-третьих, ее безопасность для потребителей подтверждают многочисленные медицинские и лабораторные тесты, проводимые при гигиенической регламентации и сертификации продукции. Ни одно средство для губ, глаз, кожи лица не поступит в продажу, если на него не будет разрешительных документов от Министерства здравоохранения.

А теперь наводим красоту и смотрим на эффект. Берем симпатичный тюбик с праймером – основой для макияжа. Цена более чем демократичная. Качество не уступает аналогичной продукции от итальянских и французских брендов. Праймер изумительно ложится на кожу, очень легко распределяется, а главное – экономичен, пары капель хватит на все лицо. На коже почти не чувствуется, но когда до нее дотрагиваешься – ощущение, будто трогаешь бархат или шелк.

Теперь тональный крем. Особенно из серии ВВ, универсальный в применении независимо от тона и типа кожи. Многие покупательницы признаются, что он стал их любимым. Как и написано на тюбике, средство придает ровную текстуру коже, сияющий цвет и сужение пор. А еще кожа выглядит отдохнувшей. Крем имеет легкую консистенцию и быстро сливается с вашей кожей. Он легкий, приятный, ароматный.

Теперь берем помаду. Прежде всего, это богатейшая цветовая палитра как матовых, так и глянцевых оттенков. Очень привлекательный дизайн тюбика, который еще и прочный : не откроется и ничего не испачкает в дамской сумочке. Помада идеальна для дневного макияжа так же, как и для праздничного – вечернего. Она не сухая, легко ложится и равномерно распределяется. И, конечно, хорошо держится, не размазывается.

Теперь главное – не забыть про тушь! Состав белорусской туши разработали итальянские технологи на основе растительных восков, поэтому она не только придает ресницам королевский вид, но и питает, увлажняет. Ресницы на протяжении всего праздничного вечера или рабочего дня не утяжеляются, не меняют свою форму. Тушь легко наносится, даже в один слой, ресницы мгновенно прокрашиваются и разделяются. А еще белорусская тушь легко смывается и не оставляет следов. Чтобы не быть голословными, скажем лишь, что про тушь XXL (с красными буквами) от белорусской компании "ЛюксВизаж" написала в своем Instagram ведущий визажист Эвелина Хромченко.

Вот и все! После похода в магазин "Белорусская косметика: красота по ГОСТу" можно быть уверенными, что вы готовы к празднику!

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