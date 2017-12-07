Кредиты для бизнеса стали доступнее.

Замедление инфляции и снижение стоимости денег в экономике позволили Банкам упростить доступ малого бизнеса к кредитам. Об улучшении условий кредитования для заемщиков малого и среднего бизнеса (МСБ) рассказал "СИБСОЦБАНК" ООО.
Банк снизил ставки по всей линейке кредитных продуктов для бизнеса. В зависимости от суммы кредита снижение составило 0,5 ?3,5 процентных пункта.
Учитывая активное движение банков навстречу малому бизнесу, можно ожидать, что в ближайшие месяцы увеличение кредитования МСП продолжится.
Ольга Бережнова,
начальник отдела кредитования юридических лиц "СИБСОЦБАНК" ООО:
Сегодня стабилизация экономической ситуации и снижение ключевой ставки позволяет нам более эффективно работать с предпринимателями. Клиенты проявляют высокий интерес к различным кредитным продуктам. Владельцы бизнеса больше не боятся займов, и готовы вступать в партнерские отношения с банком.
СИБСОЦБАНК ведёт постоянную активную работу по развитию субъектов МСБ. Программы Банка охватывают весь спектр взаимодействия клиента и банка и направлены на развитие бизнеса клиента.
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