Кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Сибири превысил 133 млрд рублей

По итогам работы за 9 месяцев в 2017 году общий кредитный портфель корпоративного банка ВТБ в Сибири превысил 133,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18%. Акцент на работу с предприятиями среднего бизнеса позволил существенно увеличить портфель в сегменте компаний и организаций с годовым объемом выручки от 300 млн до 10 млрд рублей: прирост составил 49% или 25 млрд рублей. Кредитный портфель среднего бизнеса нарастили все без исключения точки присутствия банка в Сибири. Наиболее активный рост продемонстрировали подразделения ВТБ в Кемерове (+128%), Красноярске и Чите (+74%).
Всего за 9 месяцев 2017 года ВТБ предоставил в экономику Сибири порядка 118 млрд рублей. Из этой суммы 17.4% выдач приходится на Красноярск, 16,6% на Новосибирск, 16% на Кемерово и 12,7% на Иркутск.
Корпоративный ресурсный портфель банка ВТБ в СФО за 9 месяцев превысил 110,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 75%. Лидерами привлечения в СФО стали подразделения банка в Новосибирске (с долей в общем портфеле привлечения 23%), Кемерове (21,7%), Иркутске (20,8%) и Красноярске (13,2%).
ВТБ в Сибири продолжает наращивать клиентскую базу и для многих компаний СФО является основным расчетным банком: на 1 октября 2017 года количество расчетных счетов компаний крупного и среднего бизнеса превысило 15 тысяч, увеличившись с начала года на 15%. При этом доля новых счетов, открытых в ВТБ по Сибирскому федеральному округу, за 9 месяцев 2017 года, по отношению к общему количеству действующих счетов на 1 октября 2017 года, составило около четверти.
Банк ВТБ на территории СФО представлен базовым филиалом банка ВТБ в Красноярске и региональными операционными офисами в Барнауле, Иркутске, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Томске, Улан-Удэ, Чите. Среди клиентов банка в регионе - ведущие предприятия машиностроения, металлургической, лесоперерабатывающей, строительной отраслей, торговли, ЖКХ и других сфер экономики.
Источник: Банк ВТБ (ПАО)