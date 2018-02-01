Впервые за 150 лет: как "кровавое" суперлуние и затмение выглядели в Барнауле

Вечером 31 января жители Алтайского края и Барнаула наблюдали редкое природное явление: впервые за 150 лет совпали "кровавое" суперлуние и полное затмение луны. Посмотрите репортаж фотокора altapress.ru Анны Зайковой: как это было в Барнауле.
В течение часа, примерно с 20:30 до 21:30, сибиряки могли наблюдать потрясающее зрелище. Сначала лунный диск был частично тенью Земли, потом окрасился в багряно-красные тона, после чего полностью исчез. Некоторое время луну совсем не было видно. Потом луна снова начала набирать силу, и вернулась в форму диска.
Справка
Суперлуние — приближение полной Луны на ближайшее к Земле расстояние. Полное затмение Луны — полное погружение спутника нашей планеты в тень Земли, что делает Луну невидимой на ночном небе.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.