Впервые за 150 лет: как "кровавое" суперлуние и затмение выглядели в Барнауле

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

В течение часа, примерно с 20:30 до 21:30, сибиряки могли наблюдать потрясающее зрелище. Сначала лунный диск был частично тенью Земли, потом окрасился в багряно-красные тона, после чего полностью исчез. Некоторое время луну совсем не было видно. Потом луна снова начала набирать силу, и вернулась в форму диска.

Справка

Суперлуние — приближение полной Луны на ближайшее к Земле расстояние. Полное затмение Луны — полное погружение спутника нашей планеты в тень Земли, что делает Луну невидимой на ночном небе.