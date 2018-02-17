Кругом черный снег: жители алтайского города задыхаются от дыма котельной

Жители нескольких домов в Камне-на-Оби страдают от копоти и сажи городской котельной №5, пишут "Каменские известия".
У жильцов нет возможности проветривать квартиры и сушить на улице белье, потому что там их засыпают хлопья сажи.
Проблемы начались несколько лет назад, когда котельную решили модернизировать. Там поставили более энергоемкие котлы, кирпичные боровки, которые направляли сажу из топки в лотки, заменили металлическими.
Также из здания котельной практически вынесли шесть двигателей от дымососов. По словам жильцов, во время их работы окна дребезжат и стоит шум.
Кроме того, люди рассказали, что шлак порой копят до такой степени, что он превращается в курган и вываливается из-за бетонных плит, служащих ограждением дворов от котельной.
Константин Лазуткин, житель дома, в 2016 году написал в приемную Путина. Вскоре взяли пробы снега и провели административное расследование. На директора МУП "Теплосети" наложили штраф, в администрации города провели совещание.
Дирекция "Теплосетей" ничего не сделала, хотя уже в 4-ом квартале 2016 года на котельной должны были быть установлены циклоны (пылеуловители ЦН-15). Борис Брисов, главный инженер МУП "Каменские теплосети", сообщил, что расходы на установку и циклонов для снижения выбросов сажи и золы углей из котельной заложены на 2018 год.
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