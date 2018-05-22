Крутой праздник детства в "Европе": как развлечь ребенка 1 июня

Праздник развернется на 1 этаже торгово-развлекательного центра: все самое интересное произойдет в центральном атриуме у фонтана. С 12.00 до 17.00 здесь будет шумно, весело, интересно и… потрясающе! А иначе и быть не может, ведь "Европа" приготовила шикарный старт лета и самый детский праздник на свете.

В 12.00 приглашаем полюбоваться на показ от детского медиа-агентства "Лалетик" .

приглашаем полюбоваться на показ от детского медиа-агентства . В 13.00 им на смену выйдут танцоры: мастер-классы от преподавателей школы-студии "INFINITY" заведут любого тихоню! Учимся, смотрим на зажигательные выступления учеников школы-студии и присоединяемся непременно!

им на смену выйдут танцоры: мастер-классы от преподавателей школы-студии заведут любого тихоню! Учимся, смотрим на зажигательные выступления учеников школы-студии и присоединяемся непременно! Для тех, кого больше увлекает работа исключительно головой, языковая школа "SUNSHINE" с 13.00 открывает часовую программу, полную мастер-классов и увлекательных игр, посвященных английскому языку.

открывает часовую программу, полную мастер-классов и увлекательных игр, посвященных английскому языку. В 14.00 всю площадку займет анимационное шоу: на защиту детей встанут настоящие Трансформеры! Масштабная битва между отважными автоботами и коварными десептиконами впечатлит, пожалуй, не только маленьких гостей праздника: действо обещает быть грандиозным и заинтересовать даже скептичных подростков!

всю площадку займет анимационное шоу: на защиту детей встанут настоящие Трансформеры! Масштабная битва между отважными автоботами и коварными десептиконами впечатлит, пожалуй, не только маленьких гостей праздника: действо обещает быть грандиозным и заинтересовать даже скептичных подростков! В 15.10 , когда "наши победят", на сцене развернется интерактивное шоу от музея занимательных наук "Алые паруса" . Команда приготовила "Крио Шоу" : ребятам покажут эксперименты с жидким азотом и другие химические опыты, которые увлекут, удивят и повеселят – не обойдется в познавательной программе без ученых-хихимиков, которые вызовут Джина и сварят огненный суп. Все будет искриться, дымиться и кипеть, - но будет абсолютно безопасным!

, когда "наши победят", на сцене развернется интерактивное шоу от музея занимательных наук . Команда приготовила : ребятам покажут эксперименты с жидким азотом и другие химические опыты, которые увлекут, удивят и повеселят – не обойдется в познавательной программе без ученых-хихимиков, которые вызовут Джина и сварят огненный суп. Все будет искриться, дымиться и кипеть, - но будет абсолютно безопасным! А в финале, в 16.00, гостей ждет красивая фантазия….из серебра! "Серебряное шоу Ольги Моргуновой" – уникальное и впечатляющее представление, которым можно будет не только любоваться, но и принимать в шоу активное участие!

Чтобы счастье ваших детей осталось не только в вашей памяти, но и на отличных фотографиях, все время праздника в "Европе" будет работать профессиональный фотограф. Не стесняйтесь попросить мастера запечатлеть ваше участие в празднике. А попали в кадр – получите снимок тут же!

Кстати! Вы наверняка захотите совместить праздник с выгодным шопингом. Так вот: за день до праздника на сайте ТРЦ "Европа" будет опубликован список интересных акций и скидок на детские и другие товары. Особые предложения будут актуальны только 1 июня 2018!

Мы все так радуемся приходу лета, и особенно – наши дети. Устроим им отличный праздник, вознаградим за долгое ожидание, поздравим с началом каникул и защитим от скуки. Приходите в ТРЦ "Европа" 1 июня и, вне зависимости от погоды, - окунитесь в атмосферу веселого, бескрайнего лета, бесконечной игры и сладкой ваты (спойлер: ею угостят всех маленьких гостей!), поучаствуйте в конкурсах, получите подарки и, даже если вы совсем-совсем взрослые – не откажите себе в удовольствии стать на несколько часов беззаботными детьми!



Организатор Акции: ТРЦ "Европа". Акция действительна 01.05.18 г. с 12.00 до 17.00. Подробные условия Акции уточняйте на месте у Организатора мероприятия