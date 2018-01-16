В Барнауле наградили детей-героев за спасение утопающих и помощь при пожаре

Спасение рыбака

О Никите Никитине и Никите Шевченко из Ключевского района altapress.ru уже писал летом 2017 года. Парни с друзьями отдыхали на берегу озера Бульдюк возле села Каип и увидели, что в воде тонет местный пожилой рыбак. 15-летний Никита бросился в воду и поплыл на помощь утопающему, схватив с собой надувной круг.

Когда мальчик доплыл до места, тонущий человек уже скрылся под водой. Никита стал нырять. В очередной раз, нырнув на глубину около четырех метров, он схватил утопающего. В это время к нему на помощь подоспел 13-летний Никита Шевченко. Мальчики надели на дедушку спасательный круг и поплыли с ним к берегу. Добравшись до суши, они оказали 76-летнему рыбаку первую помощь, а затем вызвали врачей и передали им пострадавшего.

За спасение утопающего Никиту Никитина наградили краевой медалью "За честь и мужество", а Никиту Шевченко благодарственным письмом. На церемонии награждения Александр Карлин похвалил ребят за то, что они не прогуливали ОБЖ.

Ранее Никите Никитину вручили ведомственный знак отличия МЧС "За спасение погибающих на водах".

Тальменские смельчаки

14-летнего Кирилла Астафурова и 13-летнего Александра Самойлова из Тальменки наградили почетными грамотами Российского союза спасателей. Летом 2017 года Кирилл увидел тонущего в реке человека, вытащил его на берег и вызвал "скорую". К сожалению, медикам не удалось спасти мужчину.

А Саша Самойлов весной 2017 года помог своей односельчанке при пожаре. Подросток рассказал, что увидел дым у соседки и прибежал к ней. Одинокой женщине, живущей с неходячим сыном-инвалидом, больше некому было помочь на тот момент. Вместе с ней Саша помогал спасать имущество из горящего дома до приезда пожарных.

С 10 лет уже герой

На встречу пригласили и 16-летнего Михаила Ярмонова из села Майорка Чарышского района. В 2012 году, когда ему было 10 лет, мальчик спас своего 7-летнего соседа из воды. По просьбе мамы пострадавшего он поехал искать его на велосипеде, и увидел его тонущим в Чарыше у противоположного берега. Не раздумывая, Миша бросился на помощь. Когда он подплыл к утопающему, обессилевший ребенок уже скрылся под водой.

10-летний герой нырнул, подхватил соседа под мышки и около 20 метров плыл вместе с ним до берега, борясь с сильным течением. На берегу он сумел оказать пострадавшему грамотную первую помощь, и ребенок задышал самостоятельно. После этого Михаил позвал на помощь взрослых.

У него уже есть нагрудный знак МЧС и медаль "За спасение утопающего", а теперь парню вручили награду Российского союза спасателей "За мужество в спасении".