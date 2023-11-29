"Не верится, что покончил с собой". Что известно о самоубийстве экс-бойфренда Волочковой

Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова якобы нашли мертвым в СИЗО «Матросская тишина». Сообщают, что он покончил с собой. Его окружение это опровергает. О версиях убийства экс-бойфренда российской балерины и ее реакции на это событие расскажет altapress.ru .

Самоубийство

Сообщают, что днем 28 ноября тело Кузнецова обнаружил его сокамерник. Известно, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как заключенный взял простынь и зашел в туалет, откуда уже не вернулся.

Опровержение

СМИ сообщают, что адвокат осужденного Александр Бенхин опроверг информацию о его смерти. Это подтвердил и следователь: известно, что у Кузнецова должна была состояться очная ставка с женой в Мещанском отделе.

Однако его супруга заявила, что напишет заявление на тех, кто сообщил ей о гибели мужа:

«Его не привезли на очную ставку, потому что им полиции сказали, что это (самоубийство) случилось. Никакой официальной бумаги у меня нет», — сказала Анастасия Кондрачук.

За что сел в тюрьму Кузнецов

В мае 2023 года он жестоко избил 27-летнюю супругу Анастасию. Женщина получила множественные травмы, ее состояние оценивалось как тяжелое. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и внутричерепное кровотечение. Медикам пришлось ввести пациентку в кому.

О причинах своего поступка он сначала не говорил, а затем раскрыл, что это была ссора и ревность из-за бывшего парня возлюбленной. Кузнецова обвиняли по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Отношения с Волочковой

Впервые о Сергее узнала вся страна после того, как он пришел на шоу «Давай поженимся!».Тогда Волочкова была экспертом, и между ними завязалось общение, вылившееся в роман. Уже на рождественские праздники пара полетела на Мальдивы за счет балерины.

Тогда звезда заявила, что благодаря Сергею встала перестала употреблять спиртные напитки, а также занялась спортом и плаванием.

Однако, когда в эфире программы «Пусть говорят» рассказали про кражу в Тамбовской области, за которую был осужден Кузнецов, Волочкова решила расстаться с бойфрендом.

Реакция балерины

"Не верится, что покончил с собой", — высказалась звезда о гибели бывшего возлюбленного. Также она заявила, что они с Кузнецовым остались хорошими друзьями, последний раз говорили этой весной. Волочкова сказала, что он очень любил свою жену.