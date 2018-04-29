Куда пойти в Барнауле на длинных выходных с 29 апреля по 3 мая

Блюз-рок-соул

29 апреля в Барнауле выступит известный канадский гитарист Вульф Мэйл и одна из лучших блюзовых вокалисток Австралии Милена Барретт. Они представят собственные песни с будущего альбома и авторские аранжировки хитов Etta James, Aretha Franklin и The Faces.

Вульф Мэйл много гастролирует по миру, давая больше ста концертов. Он работал с такими мэтрами сцены, как Johnny Winter, Jimmy Vaughan и Jimmy Johnson. Автралийскую звезду Милену Барретт часто сравнивают с Аретой Франклин. Вместе они подготовили яркую блюз-рок-соул программу.

Концертный зал АлтГУ, 19:00. Цена билета: 400-700 рублей.

Старт мотосезона

29 апреля барнаульские байкеры наконец-то "расчехлят" железных коней и шумно откроют новый мотосезон. В 14:00 пройдет построение колонны у ТРЦ "Арена". Здесь будут показательные выступления, конкурсы и розыгрыши. В 16:00 колонна отправится по городу. В 19:00 праздник продолжится в "Байк-баре" с напитками и стриптизом. На сцене будет группа "Девятое завтра". Цена билета: 200 рублей.

ZNAKI панков

Эксклюзивный концерт группы ZNAKI начнется 29 апреля в 19:00 в Rock Pub. В программе не только полюбившиеся хиты, но и новые песни с альбома "Пазлы". Любители панковского хулиганского проекта Алексея Юзленко "Потомучто" услышат несколько ярких треков.

"Внимание, господа лингвисты! — говорит Юзленко. — Если вам не нравятся слова "звОнит", "ботинкоф" или "плечей", не портьте себе и остальным "непросвещенным" настроение — идите слушать музыку других групп". Цена билета: 600-800 рублей.

День игр

Весь день с 12:00 до 17:00 в Subway на пр. Красноармейском, 94-а будет проходить бесплатная игротека от компании "Мосигра". Приходить можно с друзьями, семьей или даже одному, всегда найдется компания, которая будет рада новым игрокам. Тут будут рады даже тем, что не знает правил, аниматоры-игротехники обучат любой настольной игре из более чем 60 коробок.

Пикник в городе

1 мая в Парке спорта Алексея Смертина пройдет пикник. Шеф-повара Барнаула продемонстрируют мастерство и угостят блюдами разных национальных кухонь. Не обойдется без шашлыка. Специалист по приготовлению стейков на открытом огне откроет секреты правильной жарки мяса.

Запланирована серия бесплатных кулинарных мастер-классов: будут готовить соус песто из алтайских трав, перлото с лесными грибами и пенне "Четыре сыра". Участники пикника первыми узнают, какое на вкус мороженое из гречки с топленым молоком.

В программе также конкурс на самый яркий и красивый плед. Барнаульские группы устроят музыкальное сопровождение праздника. Начало в 12:00.

Открытие летнего сезона в парках

1 мая в городе торжественно откроются все парки.

"Солнечный ветер" устроит марш барабанщиц, шоу мыльных пузырей, конкурсы рисунков и танцы. Начало в 10:00.

В "Экстриме" покажут шоу-номера велотриала и устроят соревнования для гостей парка на скалодроме. Начало в 15:00.

В Центральном парке выступит модельное агентств Style, пройдут многочисленные мастер-классы и сеанс одновременной игры в шахматы. Начало в 12:00, в а в 14:00 здесь торжественно запустят фонтан, и даст бесплатный концерт Барнаульский духовой оркестр.

Парад Победителей

В художественном музее открыли выставку, посвященную акции "Бессмертный полк". Авторы — известные алтайские фотографы Михаил Хаустов и Олег Богданов.

В их работах гости выставки увидят шествие колонны "Бессмертного полка", искреннюю радость и гордость участников акции, улыбки, объятия и слезы ветеранов. Фотографии достоверно передают разные эмоции взрослых и детей, многолюдность потока, сплоченность горожан, пришедших на праздник Победы.

Музей работает с 10:00 до 18:00 кроме воскресенья и понедельника. Цена билета: 5-30 рублей.

Составить свой маршрут для развлечений можно, посмотрев события в календаре Афиши.