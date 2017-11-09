Кудрин заявил, что дополнительные доходы нужно тратить

Такой подход для Алексея Кудрина нетипичен, его позиция всегда была в том, чтобы сохранять дополнительные нефтегазовые доходы в резервных фондах. Сейчас же экс-синистр предлагает повысить базовую цену на нефть, исходя из которой верстается бюджет, с 40 до 45 долларов, а деньги потратить не только на реформы, но и на инвестиции в человеческий капитал и на растущие социальные обязательства.

Олег Буклемишев,

директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ:

С моей точки зрения, сворачивание бюджета в таких объемах, которые предполагаются нынешним законопроектом и долгосрочным прогнозом Минфина России, представляет собой совершенно неприемлемое с точки зрения экономической политики действо. И оправдать это никакими стабилизациями и сбалансированностью бюджета нельзя, поэтому в данном случае я позицию Алексея Леонидовича Кудрина поддерживаю. Дополнительное направление расходов тоже указано, на мой взгляд, правильно: это и стимулирование экономического роста, и государственные инвестиции, и помощь регионам должна быть, это и развитие социального капитала, образование, здравоохранение, другие статьи, которые связаны непосредственно с социальным развитием. Это все то, что должно присутствовать в новых приоритетах бюджета, тогда как на сегодняшний день мы видим сворачивание расходов по безусловно важным для страны направлениям. Такая позиция Кудрина в определенном смысле удивительна, но, видимо, доходит до таких степеней.

По мнению Буклемишева, бюджет выглядит просто страшно — через 18 лет должен сократиться, ну в сегодняшних масштабах практически на четверть, через 15 лет у нас будет бюджет, который на четверть ниже в реальных деньгах, чем бюджет сегодняшнего дня. "Это действительно страшная воронка, в которую нас затягивает, и я совершенно не удивлен, что и такой апологет стабильности и бюджетной устойчивости, как Алексей Кудрин, занял несколько другую позицию",— подытожил Олег Буклемишев.

Кудрин пишет, что результатом нынешней бюджетной политики может стать стремительное наращивание госдолга. И с учетом эффекта "снежного кома", когда на расчет по старым долгам приходится снова занимать, все это может привести к новому долговому кризису.

Евгений Балацкий,

директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета:

Мне кажется, что эти предложения радикально ни на что не влияют и ни о чем не говорят по большому счету. Например, смягчение бюджетного правила, и что? Ну, заложим мы одну цифру или другую, но ведь это не влияет на реальную экономику, то есть это просто правило, которое определяет перераспределение государственных же фактически денег. То есть либо они сразу уходят в бюджет, либо они уходят просто в соответствующий фонд резервный, не более того. А из Резервного фонда при необходимости они все равно могут быть перекачаны в бюджет. Поэтому вот это правило, мне кажется, очень сильно переоценивают его роль и значение. Когда цены упадут слишком низко, то совершенно не важно, какое будет это правило, денег просто не будет ни там, ни там. Если, наоборот, конъюнктура нефтяная будет на нашей стороне, то совершенно не важно, где будет избыток, собственно, напрямую в бюджете или в каких-то резервных фондах.

Алексей Кудрин также предлагает увеличить доходы бюджета за счет приватизации. Ранее бывший глава Минфина заявлял, что весь нефтяной сектор страны должен быть приватизирован в течение семи-восьми лет.