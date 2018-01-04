Культовое шоу рекламных роликов "Ночь пожирателей рекламы" пройдет в Барнауле. 18+

Проект занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самое продолжительное рекламное шоу и самая большая коллекция рекламных роликов. "Синематека" является национальным достоянием Франции и включает в себя более 1 млн роликов со всего мира, объединенных в тематические блоки.

Главная тема этой "ночи" — любовь, как в общем смысле этого слова, так и любовь к хорошей рекламе. На большом экране вы увидите ролики, которые отражают особенности взаимоотношений между мужчиной и женщиной — главного противостояния всех времен.

Каждый ролик — это маленький шедевр, который способен навсегда изменить отношение к рекламе и привести в восторг каждого зрителя.

Показ пройдет 2 февраля в кинотеатре "Киномир Арена" с 22.00 до 6.00 с перерывами на хорошую музыку, яркие шоу, тематические конкурсы, розыгрыши, дегустации и другие развлечения. Сбор гостей в 21.30.

Билеты можно приобрести на сайте www.kino-mir.ru и в кассе кинотеатра с 29 декабря 2017 года.

Справки по телефону: 8 (3852) 63-53-37.

Не пропустите масштабное событие в мире яркой, оригинальной и удивительной рекламы!