Культовое шоу рекламных роликов "Ночь пожирателей рекламы" пройдет в Барнауле. 18+

2 февраля 2018 года в кинотеатре "Киномир "Арена" (Павловский тракт, 188, 4-й этаж) пройдет легендарное шоу рекламных роликов всех стран под названием "Ночь пожирателей рекламы". Барнаульцы впервые смогут увидеть на большом экране рекламные корометражки из частной коллекции основателя фестиваля - Жана-Мари Бурсико.
Проект занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самое продолжительное рекламное шоу и самая большая коллекция рекламных роликов. "Синематека" является национальным достоянием Франции и включает в себя более 1 млн роликов со всего мира, объединенных в тематические блоки.
Главная тема этой "ночи" — любовь, как в общем смысле этого слова, так и любовь к хорошей рекламе. На большом экране вы увидите ролики, которые отражают особенности взаимоотношений между мужчиной и женщиной — главного противостояния всех времен.
Каждый ролик — это маленький шедевр, который способен навсегда изменить отношение к рекламе и привести в восторг каждого зрителя.
Показ пройдет 2 февраля в кинотеатре "Киномир Арена" с 22.00 до 6.00 с перерывами на хорошую музыку, яркие шоу, тематические конкурсы, розыгрыши, дегустации и другие развлечения. Сбор гостей в 21.30.
Билеты можно приобрести на сайте www.kino-mir.ru и в кассе кинотеатра с 29 декабря 2017 года.
Справки по телефону: 8 (3852) 63-53-37.
Не пропустите масштабное событие в мире яркой, оригинальной и удивительной рекламы!
- Сюжет: Новости компаний
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