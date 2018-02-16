Владелец "Магнита" продал сеть банку ВТБ

Сделка подписана в ходе инвестиционного форума в Сочи. Теперь ее должны одобрить органы власти. Когда это произойдет, группа ВТБ станет крупнейшим акционером "Магнита", пишет РБК.

Сергей Галицкий,

основатель "Магнита":

— Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить.

У основателя сети Сергея Галицкого осталось 3% акций, он останется миноритарным акционером. Компанию вместо него возглавит Хачатур Помбухчан.

Галицкий в освободившееся время планирует сосредоточиться на футбольном клубе "Краснодар" и развитии детско-юношеского футбола.

Группа ВТБ предполагает вывести сети магазинов на качественно новый уровень развития.

Что известно о "Магните"

"Магнит" — крупнейшая розничная сеть в России по количеству магазинов и один из лидеров рынка по операционной эффективности.

У "Магнита" на конец 2017 года было 16,3 тыс. магазинов более чем 2,7 тыс. населенных пунктов в семи федеральных округах.

По данным из открытых источников в интернете ("ДубльГИС", сайт "Магнита"), у компании более 80 магазинов в Алтайском крае. Из них 30 — в Барнауле.

Что происходит с "Магнитом"

Сделка по продаже акций компании заключена на фоне снижения выручки "Магнита". В конце января 2018 года акции компании показали падение на 5% на фоне публикации неаудированных результатов ее деятельности за 2017 год по МСФО.

Из отчета следовало, что чистая прибыль сети снизилась на треть и составила 35,53 млрд против 54,41 млрд руб. годом ранее. После публикации отчетности ретейлер также решил отказаться от выплаты дивидендов акционерам.



По итогам 2017 года "Магнит" также впервые уступил своему основному конкуренту X5 Retail Group (управляет брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др.) по объему выручки: 1,14 трлн против 1,28 трлн руб. соответственно.