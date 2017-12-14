Курьерская служба "Пчелка" организовала сервис личных помощников

В век технологий, благодаря использованию программ с веб-вызовом (Skype, Whats App, Viber) курьер становится вашим "аватаром", который за вас посетит магазины, места где вам нужно побывать, но на это нет времени или возможности, и вы увидите при помощи видеовызова тоже, что и курьер, сделаете выбор и попросите его сделать покупку выбранной вещи.

В Барнауле есть много товаров, которые продаются только здесь. Если жителю отдаленного района Алтайского края необходим товар из Барнаула, курьер "Пчелки" поможет приобрести его и доставит до рейсового автобуса, следующего до населенного пункта заказчика. Самому заказчику не придется тратить деньги и время на поездку до Барнаула.

Курьер купит и привезет. Вы можете купить необходимую вещь в любом магазине города при помощи курьера и он доставит её туда, где вы сейчас находитесь. Это точно нужно, когда нет времени или просто не хочется бежать в магазин. Или вы сидите дома с маленьким ребенком и не можете отлучиться, а необходимы продукты или лекарства. Или у вас сломалась машина и срочно нужна деталь для срочного ремонта. Или срочно захотелось пирожное. Курьеры "Пчелки" легко помогут решить эти и другие житейские проблемы.

Курьер будет вашим представителем. Везде, где не требуется ваше личное присутствие, может помочь курьер. Например, нужно получить или отдать документы или поставить печать. Это существенно сэкономит время, и вы сможете потратить его на личные дела, а не на хождение по кабинетам.

Курьер доставит ваш подарок. Особенно важно накануне праздников. Сотрудники "Пчелки" могут доставить цветы или сладости в костюмах сказочных персонажей на рабочее место вашему любимому человеку. Персональный курьер поможет решить вопрос с подарками для родных, близких, друзей и коллег.

Курьер примет вашу посылку. "Пчелка" также может принять посылку из районного центра и доставить в Барнауле по любому адресу.

В службе есть много предложений на любой случай: временный курьер, вечерний курьер, курьер выходного дня, пеший и авто-курьер, срочная доставка и множество других. Например, курьеры могут доставить забытый обед на работу мужу или забытую ребёнком шапку.

В "Пчелке" считают, что задача курьера - не просто доставлять посылки, а быть кем-то вроде "личного врача" или "личного парикмахера" - исходя из потребности каждого клиента, предложить лучший вариант, остаться в хороших отношениях и помогать в дальнейшем.

Время доставки: от 15 до 90 минут.