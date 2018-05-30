Кувшинова: Осваивая средства партпроекта, важно ответить на вопрос "Насколько комфортнее стало людям?"

В рамках визита депутат посетила объекты социальной сферы, участвующие в реализации инфраструктурных партпроектов, встретилась с рабочими коллективами, главами сельских поселений, местным партактивом "Единой России".

Глава района Михаил Лудцев рассказал Наталье Кувшиновой, что в районе реализуется несколько партийных проектов "Единой России", а также краевые программы, направленные на развитие сельских территорий.

Один из объектов – районный Дом культуры, который в 2018 году стал участником проекта "Культура малой Родины". На реализацию проекта ДК получит порядка 800 тысяч рублей.

Наталья Кувшинова,

депутат Государственной Думы, куратор проекта "Единой России" — "Культура малой Родины":

— К сожалению, 90% Домов культуры требуют ремонта по объективным причинам, потому что они строились в 60-70-х гг. Поэтому в прошлом году было принято решение запустить проект "Местный дом культуры". Радует то, что нам удалось отстоять этот проект перед федеральным Минфином на ближайшие три года. Поэтому мы рассчитываем, что и в будущем Алтайский край будет получать финансирование на эти цели. Но для этого необходимо качественно и эффективно отработать уже полученные средства. Мне, как координатору проекта по региону, коллеги из федерации зададут правомерный вопрос, насколько комфортнее стало людям, посещающим ДК, после ремонта. И мы вместе с вами должны дать четкий и обоснованный ответ.

Большое внимание в ходе поездки Наталья Кувшинова уделила учреждениям образования, встретилась с коллективом Солтонской средней школы, поздравила выпускников детского сада "Солнышко" с первым выпускным.

В рамках проекта "Детский спорт" в спортзале Солтонской школы будет произведен капитальный ремонт – отремонтирован пол, гимнастические стены, электрика, раздевалки. Снаружи здание спортзала планируют утеплить, а пустующее помещение на втором этаже - оборудовать под тренажерный зал.

По словам администрации школы, на сегодняшний день пол в спортзале находится ниже уровня грунта, и часто после дождя, грунтовые воды проявляются в зале в виде луж. "У нас даже специальная тряпка есть для того, чтобы протирать мячи, попавшие во время игры в лужи", - говорят в школе. Все изменится благодаря проекту. Смета необходимых работ составлена, подрядчик найден. За летние месяцы необходимые работы будут сделаны.

Наталья Кувшинова подчеркнула, что в этой работе важны не только сроки, но и качество.

— Ваша школа не первая, где будет реализован проект "Детский спорт". За семь лет в крае отремонтировано порядка сотни сельских спортзалов. Наша задача контролировать, чтобы никаких сбоев в реализации проекта не было. Ну и, конечно, в итоге, чтобы с 1 сентября ребята смогли заниматься в зале без луж, - обратилась она к коллективу школы.

Общаясь с однопартийцами, депутат рассказала об основных направлениях повестки работы фракции "Единая Россия" в Государственной Думе. По словам Натальи Кувшиновой, недавно в первом чтении были приняты поправки в закон об образовании в части целевого обучения. Основная проблема сельских районов - отсутствие молодых специалистов. В этой связи готовится проект закона, который изменит данную систему целевого набора изменить.

Наталья Кувшинова,

депутат Государственной Думы, куратор проекта "Единой России" — "Культура малой Родины":