Владимир Путин решил установить Wi-Fi в каждом селе

Владимир Путин предложил установить хотя бы по одной точке беспроводного доступа в селах с населением не менее 100 человек, — пишу "Ведомости" Президент поручил правительству подготовить поправки в закон "О связи" и доложить об этом к 1 сентября.
Бюджет проекта пока никто не считал, он может оказаться значительным, речь идет о десятках тысяч населенных пунктов, говорит сотрудник одного из операторов. Государству придется найти дополнительные источники финансирования. Сейчас средств на такой проект недостаточно.
Точка доступа может стоить 7-10 тыс. руб., расссказывает гендиректор "Искрателекома" Алхас Мирзабеков, еще 20–30 тыс. руб. уйдет на ее установку. Плюс расходы на систему авторизации пользователей Wi-Fi. Проект может увеличить расходы оператора на выполнение требований закона Яровой: с 1 октября провайдеры должны хранить электронные сообщения пользователей, напоминает Мирзабеков.
В села, где живут не меньше 250 человек, Wi-Fi проводит "Ростелеком". Цифровое неравенство оператор ликвидирует за 168 млрд руб. по контракту с Федеральным агентством связи (Россвязь). Оператор строит точки доступа в населенных пунктах, где установлены таксофоны. С 1 августа 2017 г. социальный Wi-Fi стал бесплатным, прежде доступ стоил 45 руб. в месяц.
Представители Минкомсвязи и "Ростелекома" пока не комментируют поручение президента.
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