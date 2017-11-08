Ледобуры, патронный завод и БЮИ: что ищут про Барнаул в Яндексе

Специалисты исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России. Специалисты взяли все запросы с названиями этих городов с августа 2016-го по август 2017 года и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут его жители, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний.

За год про Барнаул задали около 22 миллионов запросов — почти в два раза меньше, чем про Красноярск, и где-то в полтора раза больше, чем про Томск. Наиболее тесная связь у Барнаула с Новосибирском: новосибирцы чаще спрашивают про Барнаул, чем жители других крупных городов, и барнаульцы чаще всего ищут Новосибирск. Столицей Алтайского края также интересуются пользователи из Новокузнецка, Кемерова, Томска и Красноярска. В самом Барнауле также спрашивают про Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Омск.

Для пользователей из других больших городов Барнаул — это прежде всего ледобуры и патронный завод: "ледобур барнаул 130 мм", "патроны барнаульского патронного завода". Также люди часто интересуются уровнем воды в Оби, ищут работу, спрашивают о Барнаульском юридическом институте МВД России.

Популярные запросы про Барнаул:

барнаул это где;

барнаул это сибирь;

барнаул это алтай;

барнаул это III или IV климатический пояс;

барнаул это тайга;

барнаул это я барнаул это ты;

барнаул это дыра тут кругом мария ра;

барнаул это зона;

барнаул это мой город;

барнаул это столица мира.

Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург.

Судя по поисковым запросам, Сочи — это в первую очередь море и пляж, а Тула — пряники, самовары и оружие. Москва интересует жителей других городов больше с точки зрения жизни и работы. Во Владивостоке многие хотят продать или купить машину, а в Краснодар стремятся переехать.