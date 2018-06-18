Легендарный марафон в Ле-Мане завершился абсолютным триумфом команды G-Drive Racing

Российская команда G-Drive Racing при поддержке топлива G-Drive блистательно завершила изнуряющую шестилетнюю гонку за первым местом легендарного марафона "24 часа Ле-Мана". Россияне участвуют в суточной гонке с момента основания команды, и не раз оказываясь на подиуме, до этого момента экипаж все же не достигал заветной цели на протяжении нескольких лет. Однако невероятная мотивация, 100% безошибочное пилотирование и тот самый секретный ингредиент – гоночная удача – обеспечили оглушительную победу команды.

Начав суточный заезд в субботу в тройке лучших, экипаж #26 G-Drive Racing методично проскользнул сквозь плотный траффик и отвоевал первую позицию в классе уже в ходе первого часа. Смены пилотов, работа механиков, идеальные пит-стопы – команда работала как единый прекрасно отлаженный механизм. Обеспечив надежный отрыв от ближайших преследователей, гонщики продолжали удерживать лидерство не только в своем классе, но и оказались в пятерке лучших в абсолюте, опережая на десятки кругов болиды LMP1. Экипаж G-Drive Racing держал уверенный темп и был недосягаем для соперников на протяжение десятков часов, мастерски обходя все инциденты и аварии, которыми традиционно изобиловала гонка "24 часа Ле-Мана".

С наступлением темноты список участников – 60 машин – начал редеть. И без того неидеальное покрытие трека, остывая, преподносило немало неприятных сюрпризов гонщикам: развороты, потеря траектории, преждевременный финиш в стене. До рассвета в боевом режиме осталось уже лишь больше половины экипажей… печальная участь постигла и вторую машину G-Drive Racing, болид #40 так и не увидел клетчатый флаг.

Тем не менее, экипаж с бессменным номером 26 на борту сумел добраться до финиша с впечатляющим преимуществом и одержать долгожданную и заслуженную для россиян победу. На подиуме гонки "24 часа Ле-Мана" под брызги призового шампанского Александр Крылов, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола наконец подняли российский триколор на вершине пьедестала гонки "24 часа Ле-Мана"

Александр Крылов,

директор по региональным продажам "Газпромнефти", руководитель проекта G-Drive Racing: