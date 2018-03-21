Лесная холдинговая компания "Алтайлес" сохраняет и приумножает леса

Ежегодно "Алтайлес" вкладывает более 300 млн рублей в охрану, защиту и воспроизводство лесов, перечисляет более 700 млн рублей в бюджеты и внебюджетные фонды. Для выращивания посадочного материала компания содержит лесные питомники и лесосеменные станции на площади более 10 га.

Лес – богатство природы, значение которого трудно переоценить. Лес является экосистемой, в которой все взаимосвязано: деревья и кустарники, травяной покров, звери и птицы, грибы и насекомые, а также микробы.

Сегодня лес называют зеленым золотом за его особую ценность и незаменимое экономическое значение. Он является источником древесины, топлива, строительных материалов, сырья для различных видов промышленности. Несмотря на то что с хозяйственной точки зрения лес рассматривается как ресурс, компания "Алтайлес" имеет свое, отличное от традиционного, видение на этот счет. На первом месте – уход за лесом, и только затем – пользование его дарами.

Ежегодно "Алтайлес" вкладывает более 300 млн рублей в охрану, защиту и воспроизводство лесов, перечисляет более 700 млн рублей в бюджеты и внебюджетные фонды. Для выращивания посадочного материала компания содержит лесные питомники и лесосеменные станции на площади более 10 га.

Компания "Алтайлес" поддерживает благотворительные мероприятия, проводит собственные акции по восстановлению лесов, озеленению городов и сел, реализует значимые эколого-просветительские проекты, призванные сохранить и приумножить лесные богатства, в том числе "краснокнижные" виды растений и животных. За несколько лет, на безвозмездной основе, предоставлено более 10 млн сеянцев хвойных и лиственных пород жителям Алтайского края и соседних регионов.

Также активно проводится работа с подрастающим поколением. На базе предприятий компании созданы и действуют школьные лесничества, в которых занимается около 400 будущих лесоводов. Ребята обучаются азам лесной профессии, занимаются исследовательской деятельностью, участвуют в региональных и всероссийских мероприятиях, помогают в лесовосстановительных работах, проходят практики.

Еще одним направлением компании "Алтайлес" по защите и восстановлению лесов является одна из лучших в стране систем охраны лесов от пожаров. Средства, направленные на оснащение лесной пожарной службы, исчисляются сотнями миллионов рублей. По мнению сотрудников лесного холдинга "Алтайлес", противопожарная служба должна только усиливаться, никакие внешние факторы, в том числе экономические кризисы, не должны сказываться на охране алтайских боров. "Алтайлес" уделяет самое пристальное внимание своевременному восстановлению гарей, оставшихся "в наследство" после крупных лесных пожаров конца девяностых – начала двухтысячных.

Сберегая леса, "Алтайлес" вносит колоссальный вклад в благополучие каждого жителя Алтайского края.

От всей души мы поздравляем всех работников лесной отрасли и жителей Алтайского края с этим замечательным праздником – Международным днем леса. Прежде всего хотим сказать спасибо всем тем, кто не равнодушен к лесу и вкладывает все силы в сохранение и преумножение лесного богатства. Спасибо! И, конечно, хотим пожелать всем жителям Алтайского края любить и беречь лес, чтобы он служил вам и вашим детям. С праздником!