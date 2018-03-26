Лесная холдинговая компания "Алтайлес" станет участником программы льготного кредитования

19 марта 2018 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о льготном кредитовании покупки деревянных домов заводского изготовления. Льгота ограничена суммой кредита до 3,5 млн рублей, кредитная ставка снижает на 5 процентных пунктов и кредит может быть предоставлен на покупку домов у предприятий с минимальным оборотом в 200 млн рубле.

По словам Вице-премьер Александр Хлопонин, этот документ направлен, с одной стороны, на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объёмов производства деревянных домов заводского изготовления, с другой стороны, речь идет о решении социальных вопросов. Согласие на участие в программе дали четыре банка, заметил он. Также стоит отметить, что кредит будет предоставляться без залога.

На данный момент сотрудники компании "Алтайлес" уточняют информацию о банках, которые дали согласие на участие в программе, условиях кредитования и т.д. В скором времени жители Алтайского края смогут приобрести деревянные дома по программе льготного кредитования у лесной холдинговой компании "Алтайлес", которая является одной из крупнейших в российской лесной отрасли.