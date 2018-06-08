70-летнему директору "Бирюзовой Катуни" прочат отставку

По данным "Банкфакса", на 15 июня назначено заседание совета директоров "Бирюзовой Катуни". На ней единственный акционер турзоны — правительство Алтайского края в лице краевого управления по внешним связям, туризму и курортному дел — намерен поставить вопрос о смене гендиректора.

Виктора Коршунова назначили на этот пост в январе 2018 года. Контракт с экс-главой заключили на полгода с перспективой продления. Однако в итоге контракт не будут перезаключать, уверены инсайдеры "Банкфакса".

Они называют уход Коршунова ожидаемым. Якобы он не только не решил проблем зоны, но и принял несколько неудачных решений. Так, за полгода в турзоне сократили половину персонала, а на территории ОЭЗ начались рубки леса (их называют санитарными).

Новым гендиректором, по данным ИА, должен стать Сергей Сошенко, начальник отдела государственных проектов и программ управления по туризму. Его контракт изначально также предлагается заключить на полгода.

Чем известен Виктор Коршунов?

Виктор Коршунов почти 20 лет был главой Алтайского района. Однако осенью 2017 он не стал вновь претендовать на этот пост в связи с возрастом — в октябре ему исполнилось 70 лет. Коршунов баллотировался в районный совет депутатов, однако проиграл борьбу на округе 23-летнему Якову Бруннеру.