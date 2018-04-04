22-летний сын Медведева не хочет работать в госкорпорации

Премьер-министр Дмитрий Медведев не скрывает информацию о своей семье, так что о его 22-летнем сыне Илье известно многое. В частности, он поделился планами на будущее и заявил, что не хочет в будущем работать в госкорпорации, пишут "Новые известия".
Илья Медведев закончил МГИМО, куда поступил на бюджет по результатам олимпиады.
"Не хотел бы работать в крупной госкорпорации. Мне интересно заниматься тем, что интереснее для молодых, — например, сферой технологий", — сказал Медведев-младший.
Сын премьер-министра также рассказывал, что увлекается футболом, чтением и техническими новинками, владеет несколькими иностранными языками. По собственному признанию, он практически не общается с детьми других высокопоставленных министров. "Я очень люблю своих школьных друзей, институтские ребята тоже очень хорошие", — говорит Илья Медведев.
Илья Медведев окончил МГИМО, куда поступил на бюджет по результатам олимпиады. "Не хотел бы работать в крупной госкорпорации. Мне интересно заниматься тем, что интереснее для молодых, — например, сферой технологий", — сказал Медведев-младший, его слова приводит издание.
Сын премьер-министра также рассказывал, что увлекается футболом, чтением и техническими новинками, владеет несколькими иностранными языками, пишет ura.ru. По собственному признанию, он практически не общается с детьми других высокопоставленных министров. "Я очень люблю своих школьных друзей, институтские ребята тоже очень хорошие", — говорит Илья Медведев. Его мечта — поездка на Байкал.
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