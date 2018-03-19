Лев Коршунов: в день выборов серьезных нарушений в Алтайском крае не было

Он напомнил, что общественное наблюдение на выборах президента — процедура для российского законодательства новая. Ее ввели, чтобы повысить уровень доверия граждан к институту выборов.

По словам Льва Коршунова, именно потому, что процедура была абсолютно новой, краевой Общественной палате пришлось проделать огромную подготовительную работу. Она заключалась в подготовке документации и наблюдателей. Эту работу общественники вели в сотрудничестве с крайизбиркомом.

Лев Коршунов,

председатель Общественной палаты Алтайского края:

— В начале года мы заключили соглашение о взаимодействии в подготовке общественных наблюдателей на выборы президента Российской Федерации с 32 общественными организациями региона. Их актив принял максимальное участие в подготовительной работе. Желание стать наблюдателями выразили активисты краевой и городской Общественной палаты, пенсионеры, ветераны войн, представители студенческого самоуправления, члены множества других общественных структур, политических партий, просто неравнодушные граждане из каждого города и села региона.

В день голосования общественные наблюдатели контролировали законность всех процедур. На избирательных участках Алтайского края работало 3200 региональных общественных наблюдателей и 160 общественных наблюдателей федерального уровня. На ряде участков попеременно работали по нескольку человек. Данные от наблюдателей принимались через сайт общественныйнаблюдатель.рф и волонтерский колл-центр.

Лев Коршунов,

председатель Общественной палаты Алтайского края: