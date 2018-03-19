Лев Коршунов: в день выборов серьезных нарушений в Алтайском крае не было

Председатель Общественной палаты Алтайского края Лев Коршунов подвел предварительные итоги общественного наблюдения на выборах президента РФ в Алтайском крае в ходе брифинга 19 марта.
Он напомнил, что общественное наблюдение на выборах президента — процедура для российского законодательства новая. Ее ввели, чтобы повысить уровень доверия граждан к институту выборов.
По словам Льва Коршунова, именно потому, что процедура была абсолютно новой, краевой Общественной палате пришлось проделать огромную подготовительную работу. Она заключалась в подготовке документации и наблюдателей. Эту работу общественники вели в сотрудничестве с крайизбиркомом.
Лев Коршунов,
председатель Общественной палаты Алтайского края:
— В начале года мы заключили соглашение о взаимодействии в подготовке общественных наблюдателей на выборы президента Российской Федерации с 32 общественными организациями региона. Их актив принял максимальное участие в подготовительной работе. Желание стать наблюдателями выразили активисты краевой и городской Общественной палаты, пенсионеры, ветераны войн, представители студенческого самоуправления, члены множества других общественных структур, политических партий, просто неравнодушные граждане из каждого города и села региона.
В день голосования общественные наблюдатели контролировали законность всех процедур. На избирательных участках Алтайского края работало 3200 региональных общественных наблюдателей и 160 общественных наблюдателей федерального уровня. На ряде участков попеременно работали по нескольку человек. Данные от наблюдателей принимались через сайт общественныйнаблюдатель.рф и волонтерский колл-центр.
Лев Коршунов,
председатель Общественной палаты Алтайского края:
— Итоги работы наблюдателей еще будут серьезно и системно проанализированы, но в целом подчеркну: в день выборов президента серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Были выявлены мелкие нарушения, не влияющие на ход кампании. Например, на одном из участков кабинки для голосования загораживали камере обзор на избирательные урны — после звонка в течение 15 минут урны переставили. Общее число известных сейчас сообщений о нарушениях — не больше 10 по краю.
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