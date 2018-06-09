Алтай-Кокс организует детский отдых

200 ребят отправятся в детский оздоровительный лагерь им. Гагарина (Барнаул). Там пройдет две смены по 21 дню. Первый заезд – 16 июня. Лагерь находится в сосновом бору, имеет развитую инфраструктуру, новые благоустроенные корпуса. Ребята будут участвовать в развивающих и спортивных мероприятиях.

Санаторий-профилакторий "Бодрость" уже открыл первую детскую оздоровительную смену в Заринске. За три летних месяца его посетят более 250 детей заводчан. Здесь, помимо культурно-развлекательных мероприятий, каждый ребенок пройдет индивидуальную программу оздоровления.

19 детей в августе отдохнут на Черноморском побережье, в санатории "Вита" (Анапа). Такую возможность получили ребята, чьи родители участвуют в программах повышения эффективности производства, корпоративных конкурсах и соревнованиях, соблюдают правила охраны труда, не имеют дисциплинарных взысканий. Алтай-Кокс оплачивает полную стоимость путевки и транспортные расходы.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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