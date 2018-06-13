В Алтайском крае мужчину убило молнией

10 июня, во время грозы, в 3 км от станции Плотинная в Каменском районе погиб 40-летний мужчина, пишут "Каменские известия".
Алексей Задорожний, следователь Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю, рассказал, что по факту смерти проводят доследственную проверку. Специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердит или опровергнет причину смерти от удара молнии.
Напомним, в сентябре 2016 года в Рубцовске во время футбольного матча в металлические ворота, около которых находились игроки команд, ударила молния. Четыре человека получили электротравмы. 18-летний парень скончался на месте, еще троих доставили в больницу.
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