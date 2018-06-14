В Алтайском крае на руднике обрушилась порода

Информация о ЧП поступила в 22:35. Временно не работала штольня, в которой обрушилась порода.

Аварийно-спасательные работы завершили в 5:50. После этого шахта продолжила работу. О пострадавших не сообщается.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 25 человек и 6 единиц техники.