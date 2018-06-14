В Алтайском крае на руднике обрушилась порода

На Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе вечером 13 июня произошло обрушение породы, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Информация о ЧП поступила в 22:35. Временно не работала штольня, в которой обрушилась порода.
Аварийно-спасательные работы завершили в 5:50. После этого шахта продолжила работу. О пострадавших не сообщается.
В ликвидации последствий происшествия участвовали 25 человек и 6 единиц техники.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.