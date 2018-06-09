В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды

С 9 по 13 июня в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики и МЧС предупреждают о высокой пожароопасности в западных и южных районах.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в крае сохранится сухая и жаркая погода. В некоторых районах ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс). Возможность возникновения лесных и степных пожаров крайне высока, предупреждают в МЧС.
Жителей края просят быть осторожными в обращении с огнем: не разводить костры на природе, не сжигать мусор, не бросать непотушенные спички и так далее.
По прогнозу синоптиков, днем 9 июня в крае будет до +33. Также ожидаются порывы ветра до 10-15 м/с.
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