На Алтае 10 июня прошел крупный град

10 июня в Благовещенском районе, в Шелаболихе и Горном Алтае прошел град, сообщают пользователи социальных сетей.
Град в Благовещенском районе 10 июня. Фото: Valentina Malashenko. vk.com/meteodnevnik2014.
Град в Шелаболихе 19 июня. Фото: Дмитрий Моргачев, сообщество Barnaul 22.
Град в Шелаболихе 10 июня. Фото: Дмитрий Моргачев, сообщество Barnaul 22.
В соцсетях советуют быть готовыми к сюрпризам погоды и найти безопасное место для парковки автомобилей.
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