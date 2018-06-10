На Алтае 10 июня прошел крупный град

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Жизнь

10 июня в Благовещенском районе, в Шелаболихе и Горном Алтае прошел град, сообщают пользователи социальных сетей.

Град в Благовещенском районе 10 июня. Фото: Valentina Malashenko. vk.com/meteodnevnik2014.
Град в Шелаболихе 19 июня. Фото: Дмитрий Моргачев, сообщество Barnaul 22.
Град в Шелаболихе 10 июня. Фото: Дмитрий Моргачев, сообщество Barnaul 22.

В соцсетях советуют быть готовыми к сюрпризам погоды и найти безопасное место для парковки автомобилей.

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