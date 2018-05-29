Лучшие инженеры-химики энергетической отрасли работают в "Алтайэнерго".

Проверялось их умения в анализе и испытании трансформаторного масла. Как известно, трансформатор является сердцем подстанции, его самым сложным и дорогим устройством, от которого зависит работа всей подстанции а, значит, бесперебойное энергоснабжение потребителей. Анализ качества трансформаторного масла позволяет выявить проблему до развития дефекта и вовремя вывести оборудование в ремонт.

Организатор мероприятия, Московский учебный центр единой энергетической системы, позиционирует конкурс, как средство для выявления лучших специалистов и распространения передовых методов работы. По итогам всех четырех, очень сложных этапов, Денис Волков вышел в лидеры. Это значит, что в крупнейшей электросетевой компании региона за функционирование сложнейшего оборудования отвечают лучшие в стране специалисты.