Лучшие РЭС "Алтайэнерго" получили новые производственные автомобили

Горняцкий РЭС стал лучшим в филиале по итогам работы в 2017 году, а Ребрихинский – лучшим в соблюдения требований по охране труда и технике безопасности.

Награждение передовиков состоялось в Алтайэнерго по итогам производственного совещания. В этом году формат проведения традиционного мероприятия был не стандартный. Руководители территориальных подразделений и руководители по направлениям деятельности разделились на секции. Каждая группа поработала в каждой из трех секций. Такой подход позволил выстроить более эффективный диалог, выявить недочеты в работе и выработать пути их устранения.

Второй день совещания был посвящен подведению итогов работы филиала в 2017 году. Основным инструментом оценки эффективности работы подразделений является система бенчмаркинга. В основе - четыре ключевых показателя: надежность и качество электроснабжения, потери в сетях 10 – 0,4 кВ, эффективность работ хозяйственным способом и эффективность операционных расходов. Горняцкий РЭС Западных электрических сетей успешно справился со всеми поставленными задачами, добился выполнения всех показателей и был признан лидером среди районов электрических сетей. А персонал Ребрихинского РЭС отличился безукоризненным соблюдением правил охраны труда и производственной безопасности, что жизненно важно в такой отрасли как энергетика.

Оба начальника уехали в свои территории на новеньких служебных автомобилях. Железные помощники уже заступили на трудовую вахту. Теперь персонал будет справляться с профессиональными обязанностями еще эффективнее.