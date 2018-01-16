"ЛУКОЙЛ" проводит акцию "Новогодний БЕНЗОБУМ"

Акция проходит среди покупателей, использующих легковое транспортное средство в некоммерческих (личных) целях на территории Республики Алтай, Алтайского края и Кемеровской области.

Заправьте автомобиль с использованием бонусной карты от 30 л, зарегистрируйте чек на сайте kdsclub.ru или в группе ВКонтакте (vk.com/lukoil_altai).

Призовой фонд составляет 10 000 л. топлива. Каждые 2 недели разыгрывается 35 карт номиналом 100 л – 15 шт. и 50 л - 20 шт., а именно 09 января, 23 января, 6 февраля, 13 февраля на сайте kdsclub.ru на промо странице с помощью генератора случайных чисел.

Гарантированные призы: топливные карты номиналом 100 л - 60 шт., топливные карты номиналом 50 л – 80 шт. Приз начисляется на карты бонусами, исходя из розничной цены бензина АИ 92 на момент проведения розыгрыша.

Организаторами Акции являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт" и ООО "Кузбасский Деловой Союз". Подробную информацию о правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте kdsclub.ru