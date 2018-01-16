"ЛУКОЙЛ" проводит акцию "Новогодний БЕНЗОБУМ"

Сегодня, 09:55.
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С 25 декабря 2017 года по 13 февраля 2018 года на АЗС "ЛУКОЙЛ" акция "Новогодний БЕНЗОБУМ".

Акция "Новогодний БЕНЗОБУМ"!
Акция "Новогодний БЕНЗОБУМ"! Иллюстрация: архив ООО "Кузбасский Деловой Союз".

Акция проходит среди покупателей, использующих легковое транспортное средство в некоммерческих (личных) целях на территории Республики Алтай, Алтайского края и Кемеровской области. 

Заправьте автомобиль с использованием бонусной карты от 30 л, зарегистрируйте чек на сайте kdsclub.ru или в группе ВКонтакте (vk.com/lukoil_altai).

АЗС "ЛУКОЙЛ".
АЗС "ЛУКОЙЛ".

Призовой фонд составляет 10 000 л. топлива. Каждые 2 недели  разыгрывается 35 карт номиналом 100 л – 15 шт. и 50 л  - 20 шт., а именно 09 января, 23 января, 6 февраля, 13 февраля на сайте kdsclub.ru на промо странице с помощью генератора случайных чисел.

Гарантированные призы: топливные карты номиналом 100 л - 60 шт., топливные карты номиналом 50 л – 80 шт. Приз начисляется на карты бонусами, исходя из розничной цены бензина АИ 92 на момент проведения розыгрыша.

Победители.
Победители.

Организаторами Акции являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт" и ООО "Кузбасский Деловой Союз". Подробную информацию о правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте kdsclub.ru

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