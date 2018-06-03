Лунный календарь: когда лучше стричься в июне 2018

Лунный календарь стрижек помогает определить дни, когда новая прическа придаст волосам сил и энергии, а их внешний вид изменится в лучшую сторону. Altapress.ru выяснил, когда наступят благоприятные дни для стрижек в июне по лунному календарю-2018.

Когда благоприятные дни для стрижек в июне 2018? В июне 2018 года благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос будут 2, 5, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 28 июня. Уход за волосами в эти дни позволит стать обаятельнее и повысить популярность среди окружающих, сообщает mirkosmosa.ru. Когда стричься в июне 2018 года лучше всего? Наиболее благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос являются 11, 18, 19, 20, июня. Когда нельзя стричь волосы по лунному календарю в июне 2018? 3, 8 июня — самые неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос по лунному календарю. Как располагаются фазы луны в июне 2018 года? Луна убывает — с 1 по 12 июня;

Новолуние — 13 июня;

Луна растет — с 14 по 27 июня;

Полнолуние — 28 июня;

Луна убывает — с 29 по 30 июня.