Лунный календарь: когда лучше стричься в июне 2018

Лунный календарь стрижек помогает определить дни, когда новая прическа придаст волосам сил и энергии, а их внешний вид изменится в лучшую сторону. Altapress.ru выяснил, когда наступят благоприятные дни для стрижек в июне по лунному календарю-2018.
Когда благоприятные дни для стрижек в июне 2018?
В июне 2018 года благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос будут 2, 5, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 28 июня. Уход за волосами в эти дни позволит стать обаятельнее и повысить популярность среди окружающих, сообщает mirkosmosa.ru.
Когда стричься в июне 2018 года лучше всего?
Наиболее благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос являются 11, 18, 19, 20, июня.
Когда нельзя стричь волосы по лунному календарю в июне 2018?
3, 8 июня — самые неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос по лунному календарю.
Как располагаются фазы луны в июне 2018 года?
- Луна убывает — с 1 по 12 июня;
- Новолуние — 13 июня;
- Луна растет — с 14 по 27 июня;
- Полнолуние — 28 июня;
- Луна убывает — с 29 по 30 июня.
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