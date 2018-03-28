Любители бега вновь соберутся на Алтае

12 мая 2018 года в Чемальском районе Республики Алтай пройдёт второй по счету праздник бега "Горный За бег".

На майском празднике бега организаторы обещают участникам новую трассу с шикарными видами, отличную атмосферу и общение с единомышленниками.

Майская серия забегов будет благотворительной: собранные средства пойдут на покупку учебного оборудования и спортивного инвентаря для школ Чемальского района.

В прошлом году участие в забегах на Алтае приняло более 150 человек из разных уголков России.

"Горный за бег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди, непрофессионально занимающиеся бегом, могли вместе со своей семьёй и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию , хорошо провести время, полюбоваться красотой горного Алтая , окунуться в атмосферу спорта и просто пообщаться.

Участники смогут преодолеть дистанции по выбору:

3 км, без предоставления медицинской справки;

10 и 21,1 км при наличии справки.

Стартово-финишная зона забегов будет находиться в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слияния реки Катунь и реки Куюм.

Все дистанции закольцованы, покрытие - грунт.



Узнать подробности, посмотреть карту трассы и зарегистрироваться можно на официальной странице проекта: run.sad-pionov.ru