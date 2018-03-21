Люди, которые проявляют чудеса смекалки ради экономии

Иногда кажется, что все способы сэкономить деньги исчерпаны. Но находятся люди, которые раз за разом придумывают новые решения. То они перевозят на дорогом спортивном автомобиле холодильник, то отправляются в ЗАГС в подвенечном платье на метро, то едут в трамвае вместе со своим мопедом. А почему бы и нет.