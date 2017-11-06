Люди, которые умеют креативно фотографироваться со статуями

Идеи для этих снимков навеяли статуи, расположенные в разных точках мира. Для того чтобы придумать такое, надо обладать отличным чувством юмора и умением креативить.

Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Креативное фото со статуей. Фото: obhohocheshsya.com. Источник.