Магазин "Декатлон" устроит большой праздник для барнаульцев

"Декатлон" 1 год! Иллюстрация: архив гипермаркета спортивных товаров "Декатлон". Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Гости смогут увидеть выступления лучших спортивных коллективов Барнаула, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.

Уже сейчас "Декатлон" запускает конкурс. Нужно подписаться на страницу в Instagram decathlon_barnaul и сделать интересное фото в магазине с хэштегом #декатлону1год. Автор фото, набравшего большее количество лайков, получит свой приз на дне рождения 26 ноября.

Партнеры праздника удивят гостей выступлениями. В течение всего дня каждый гость сможет попробовать себя в разных видах спорта, протестировать товар и выиграть множество призов.

В финале всех ждет розыгрыш сертификатов на 1000, 3000 и 5000 рублей.

Команда "Декатлон" приглашает Всех гостей, кто хочет поздравить гипермаркет и отлично провести выходной день. Мы ждем в 12.00 на нашем празднике!

Гипермаркет спортивных товаров "Декатлон" Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188

Телефон: +7 (3852) 28-27-76

Сайт: www.decathlon.ru

Социальные сети: "Вконтакте", "Инстаграм"

Организатор розыгрыша: гипермаркет спортивных товаров "Декатлон". Дата проведения розыгрыша 26.11.17. Подробные условия смотрите в группе "Вконтакте"