Магазин постоянных распродаж "Галамарт" открывается в Барнауле!

География сети насчитывает уже более 200 магазинов по всей России. Теперь и в Алтайском крае есть свой "Галамарт". Более 7000 товаров для дома, дачи, спорта и отдыха, а также регулярные распродажи на товары сезонного спроса являются особенностью народных магазинов.

В Барнауле праздник по случаю открытия "Галамарт" будет проходить все выходные. 1 и 2 июня в ТЦ Алтай гостей ожидает много интересно.

1 июня "Галамарт" запускает, по-настоящему, народную акцию в честь Дня защиты детей. У каждого родителя будет возможность приобрести шоколадное яйцо Kinder Surprise всего за 1 рубль! Единственный минус – чтобы яйца из шоколада достались всем желающим, "Галамарт" ограничил условия акции. Каждый покупатель сможет приобрести не более одного Kinder Surprise за цену в 1 рубль.

В программе праздника:

ШОК- цены , действующие только в дни открытия (например, электрочайник за 199 рублей, сушилка для белья за 299 рублей, подушка за 99 рублей или надувной матрас за 299 рублей);

гарантированные подарки за покупку от 500 рублей;

супер-конкурс "Вынеси за 60 секунд": участники веселого забега смогут забрать бесплатно все, что успеют донести до кассы;

главный подарок праздника для самого удачливого гостя - телевизор!

Дни праздничного открытия: 1 и 2 июня, с 10.00. Адрес магазина: ТЦ "Алтай", пр. Космонавтов, 6-в

Организатор розыгрыша: ИП Полынская Наталья Александровна. ОГРНИП: 316723200116799. Юридический адрес: Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 71, кор. 1, кв.96. Срок проведения розыгрыша: 01.06.18-02.06.18. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте galamart.ru.